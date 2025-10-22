Barbara Mazzali si dimette da assessora al Turismo della Lombardia: al suo posto pronta Debora Massari

Barbara Mazzali ha rassegnato le dimissioni “immediate e irrevocabili” dall’incarico di assessora al Turismo di Regione Lombardia. Al suo posto potrebbe arrivare Debora Massari, imprenditrice e figlia del maestro pasticcere Iginio.

Barbara Mazzali (a sinistra, foto da Regione Lombardia) e Debora Massari (a destra, foto da LaPresse)

Barbara Mazzali si è dimessa da assessora al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia. Come spiegato in una nota, l'esponente di Fratelli d'Italia soprannominata "Lady Carabina" ha deciso di "tornare a occuparmi del mondo venatorio, che mi ha sempre dato fiducia, affetto e lealtà". L'incarico potrebbe andare ora a Debora Massari, l'imprenditrice figlia del maestro pasticcere bresciano Iginio vicina ad Arianna Meloni, sorella della premier.

Le dimissioni dopo la smentita di settembre

Mazzali ha ricoperto l'incarico di assessora per oltre due anni e mezzo, dal 2023. Prima era stata presidente del gruppo Fratelli d'Italia in Consiglio regionale e anche consulente in Senato dal 2013 al 2018. Voci in merito alle sue possibili dimissioni sono iniziate a circolare un paio di mesi fa e Mazzali si era ritrovata a smentirle con una nota ufficiale: "Il partito non mi ha chiesto alcun passo indietro", aveva assicurato.

La svolta è arrivata oggi, 22 ottobre, quando Mazzali ha comunicato di aver rassegnato le proprie dimissioni immediate e irrevocabili esprimendo la "volontà di tornare a dedicarsi pienamente al mondo venatorio, che mi ha sempre dato fiducia, affetto e lealtà". La nota presenta anche i risultati che "Lady Carabina", fedelissima di Daniela Santanché, avrebbe raggiunto in questi anni di mandato, come per esempio il rafforzamento della "leadership come prima regione italiana per presenze e arrivi turistici". Mazzali ha citato tra i "risultati più significativi il consolidamento del brand ‘Lombardia Style', le iniziative dedicate al turismo di lusso, ai borghi, all’enogastronomia, al golf e al turismo religioso, oltre alla partecipazione all’Expo di Osaka 2025″.

Cosa succede ora in giunta: pronta Debora Massari

"Lascio un assessorato forte, riconosciuto e ricco di prospettive, che ha saputo valorizzare le eccellenze del nostro territorio e rafforzare l’immagine della Lombardia in Italia e nel mondo", ha concluso Mazzali. L'assessorato, quello appunto del Turismo, potrebbe presto finire nelle mani di Debora Massari: imprenditrice vicina alle sorelle Meloni, soprattutto Arianna, e vista come figura tecnica in vista delle Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina.

Per quanto riguarda Mazzali, l'ormai ex assessora potrebbe decidere di tornare a ricoprire l'incarico di consigliera regionale ‘semplice', anche se questo farebbe decadere dal ruolo Giorgio Bontempi, il quale a sua volta potrebbe ricevere un altro tipo di incarico.