Davide Lego, il 28enne morto in un incidente a Tenerife: almeno una settimana per rimpatriare la salma Ci vorrà almeno una settimana prima che la salma di Davide Lego torni a Terno d’Isola. Ieri i genitori sono arrivati a Tenerife dove il 28enne è morto a seguito di un incidente stradale.

A cura di Ilaria Quattrone

Ci vorrà almeno una settimana prima che la salma di Davide Lego, il ragazzo di 28 anni morto in un incidente stradale a Tenerife, possa rientrare a Terno d'Isola (Bergamo). I genitori del giovane, insieme al fratello e alla sorella, sono arrivati sull'Isola per poter svolgere tutte le pratiche necessarie per l'espatrio del corpo. Intanto continuano le indagini delle forze dell'ordine.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente

Per il momento infatti non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane si trovasse con il suo scooter in un tratto molto buio e sia uscito fuori strada. Nell'impatto avrebbe battuto la testa, morendo poi sul colpo. Bisognerà aspettare l'esito dell'autopsia per poter capire cosa possa aver causato il decesso. Il 28enne, laureato in Scienze della comunicazione, si era trasferito un mese fa a Tenerife. Una decisione presa dopo l'estate trascorsa proprio sull'Isola.

La comunità si stringe attorno alla famiglia

La notizia ha sconvolto l'intera comunità di Terno dove Davide viveva. Sia il sindaco che il parroco hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla famiglia. Non solo. Il ragazzo lavorava infatti in un noto bar e giocava a calcio nell'Asd Aurora Terno. E proprio la squadra, della quale il 28enne era capitano, ha voluto ricordarlo con un post sui social: "Sembra banale, ma manchi da morire". I compagni lo ricordano come un esempio per tutti: "Il tuo sorriso è la risposta a ogni problema", scrive la Asd Aurora Terno su Instagram. Proprio la squadra e il locale dove ha lavorato Davide, hanno attivato una raccolta fondi per aiutare la famiglia con le spese per l'espatrio.