Finisce fuori strada con il suo scooter a Tenerife, cade e batte la testa: Davide muore a 28 anni Il ragazzo si era trasferito da appena un mese a Tenerife: sarebbe finito fuori strada e avrebbe battuto la testa, inutile l’intervento dei medici.

A cura di Ilaria Quattrone

Davide Lego (Fonte: Facebook)

Davide Lego aveva 28 anni e da poco più di un mese si era trasferito a Guia de Isora a Tenerife con l'obiettivo di lavorare nei locali frequentati da turisti. Ieri, nella mattinata dell'11 dicembre, è morto a causa di un incidente in moto. Il 28enne, originario di Terno d'Isola (Bergamo), sarebbe caduto dallo scooter e l'impatto gli sarebbe costato un grave trauma cranico. Inutili i tentativi dei soccorsi: per il 28enne non c'è stato nulla da fare.

Il ragazzo sarebbe finito fuori strada

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente – le cause sono ancora da accertare – il ragazzo sarebbe finito fuori strada in un tratto non illuminato nel comune di Santiago del Tiede. La notizia ha sconvolto l'intera comunità di Terno. Per lo Strabar, locale dove il 28enne ha lavorato, è stato un colpo durissimo. E anche per la sua famiglia, accorsa sull'Isola, è stato un terribile dolore. Davide, laureato in Scienze della comunicazione, aveva deciso di trasferirsi alle Canarie dopo l'ultima vacanza della scorsa estate. Oltre al bar, il ragazzo lavorava come segretario in un centro per anziani a Villa d'Adda. Al lavoro, ha sempre unito la passione per lo sport e in particolare il calcio: Davide infatti giovava per l'Asd Aurora Terno. E anche la società è rimasta profondamente colpita dalla notizia.

La raccolta fondi per aiutare la famiglia

Sia i ragazzi della squadra che quelli del bar, stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", stanno facendo una raccolta fondi per aiutare la famiglia a riportare la salma in Italia. "Era una persona gentilissima ed educata, di quelle che non vogliono mai intromettersi. Sempre pronto per gli altri, un vero e proprio punto di riferimento", ha raccontato all'Eco di Bergamo Gaia Morando, fidanzata di un fratello del 28enne.