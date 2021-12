Cade da un taxi in corsa e batte la testa: ricoverato in gravissime condizioni, è in coma Un ragazzo è finito in coma dopo che, a Vigilia di Natale, è “caduto” da un taxi in corsa: secondo il tassista si sarebbe lanciato volontariamente, ma per le amiche – che prima dell’incidente si trovavano con lui – l’auto sarebbe ripartita dopo che loro sarebbero scese. Da lì, poco dopo, avrebbero sentito un botto e trovato a pochi chilometri l’amico in una pozza di sangue.

A cura di Ilaria Quattrone

È ricoverato in gravissime condizioni: un ragazzo, per cause ancora da accertare, nella notte della vigilia di Natale si è lanciato da un taxi in corsa. Il giovane, originario di Cremona, è adesso ricoverato in gravissime condizioni. Stando a quanto riportato dal giornale "Cremonaoggi", sarebbe in coma. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenute anche le forze dell'ordine per tutti gli accertamenti del caso.

La versine del tassista

A svolgere le indagini sono gli agenti della squadra mobile di Cremona: il ragazzo era andato a cena con due amiche e, per tornare a casa, avevano preso un taxi. Una volta terminata la corsa, avrebbero dovuto pagare trenta euro. I tre, stando a quanto riportato dal giornale, non avrebbero avuto abbastanza soldi. Il Pos all'interno dell'auto, un furgone con porte scorrevoli, era disattivato. Il tassista, ascoltato dagli investigatori, avrebbe detto che le due ragazze sarebbero scese dall'auto mentre il giovane avrebbe chiesto di farsi accompagnare a un bancomat per prelevare: a un certo punto, sarebbe caduto dall'auto in corsa. Il conducente avrebbe affermato che il ragazzo si sia lanciato volontariamente.

La testimonianza delle amiche

Le amiche che si trovavano con il ragazzo invece avrebbero raccontato che, quando avrebbero chiesto di pagare con la carta, il tassista si sarebbe mostrato contrariato. Ne sarebbe nata una discussione, terminata poi con la richiesta del ragazzo di farsi accompagnare al bancomat. Le due ragazze sarebbero scese e il mezzo sarebbe ripartito improvvisamente con il ragazzo a bordo del furgone. Le due amiche, spaventate, avrebbe telefonato la polizia. Avrebbero anche sentito un forte botto e dopo aver percorso la strada fatta dal taxi sarebbero arrivate nel luogo dell'incidente e avrebbero visto il loro amico a terra. Il giovane nella caduta ha battuto la testa e perso i sensi. L'uomo è stato ricoverato d'urgenza in ospedale dove è in coma. In attesa che il giovane si riprenda, per ascoltare la sua versione, le forze dell'ordine stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Per il momento, il tassista non è indagato per alcun reato.