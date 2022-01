Milano, 83enne accusa un malore mentre guida e investe un pedone: è in gravissime condizioni Una donna di 83 anni ha accusato un malore mentre guidava investendo un pedone. È successo ieri a Milano in via Basilea. L’uomo è ricoverato in gravissime condizioni.

Immagine di repertorio

Poteva finire in disgrazia l’incidente del pomeriggio di ieri a Milano, dove in via Basilea un uomo è stato travolto da un veicolo condotto da una donna di 83 anni. Secondo quanto ricostruito finora, la vittima del sinistro ha rimediato ferite importanti dopo l’impatto e sarebbe stata ricoverata in condizioni gravissime.

Accusa un malore e investe un 83enne, pedone in gravissime condizioni

Tutto è successo pochi minuti dopo le 15. Secondo quanto comunicato, in via Basilea, nel quartiere di Baggio, la donna stava sopraggiungendo in macchina quando ha travolto l’uomo. L’impatto con il veicolo è stato molto violento, tanto che il pedone ha rimediato un trauma cranico e uno al bacino. Lo hanno diagnosticato inizialmente gli equipaggi del 118 inviati dall’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, che sul posto hai inviato quattro ambulanze e un'automedica in codice rosso. Con il personale medico, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Milano e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno aiutato i soccorritori ad estrarre dall'auto la donna di 83 anni che era stata colpita da malore. Sarebbe questa infatti la causa che ha portato all'investimento dell'uomo. Con lei a bordo c'era anche il marito, anch'egli 83enne, che è stato medicato e trasportato con una frattura al femore al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo. A patire le conseguenze peggiori però è stato il pedone che è stato trasportato d'urgenza al Policlinico. Le sue condizioni sarebbero gravissime. La donna, invece, è stata condotta nello stesso nosocomio del marito. Sull'incidente stanno indagando gli agenti della polizia locale che ora devono ricostruire l'esatta dinamica dello schianto.