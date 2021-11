Finisce con la sua auto dentro una scarpata: Sergio muore a 40 anni mentre va a lavoro Sergio Cantoni è morto a 40 anni a seguito di un incidente stradale a Collio (Brescia): il 40enne è finito fuori strada forse a causa di un malore.

A cura di Ilaria Quattrone

Sergio Cantoni (Fonte: Facebook)

Aveva quarant'anni e stava andando a lavoro: Sergio Cantoni è morto ieri, venerdì 19 novembre, in un incidente stradale a Collio (Brescia). Dai primi rilievi svolti dalla polizia stradale, non ci sarebbero segni di frenata sulla strada. Intorno alle 6.30 del mattina, l'uomo è così finito dentro la scarpata. L'auto è stata trovata ribaltata. Cantoni era originario di San Colombano e gestiva insieme al fratello Massimo una ditta di costruzioni edili e fornitura di energia elettrica.

Sergio stava andando in un capannone dell'azienda

Subito dopo aver ricevuto l'allarme, sono accorsi i medici e i paramedici del 118. Gli operatori non hanno però potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche gli agenti della polizia stradale di Salò che hanno fatto tutti i rilievi del caso: secondo la ricostruzione, sembrerebbe che l'uomo sia stato colto da un malore. Per estrarre il suo corpo, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Cantoni era noto sia a San Colombano che a Collio: gestiva la ditta "La Martina" e ieri stava andando proprio in un capannone dell'azienda. Oltre al fratello, lascia la mamma Cesarina e il padre Enio e la fidanzata Laura.

A 29 anni si era sottoposto a un trapianto di rene

Il 40enne gareggiava in alcuni campionati di sci dei trapiantati dopo che a 29 anni si era sottoposto a un trapianto di rene. A donarglielo era stata proprio la madre Cesarina. All'amore per lo sci, avvicinava quello per i cavalli. La camera ardente è stata allestita in casa mentre il funerale si svolgerà domani, domenica 21 novembre, alle 15. Sarà celebrato nella chiesa di San Colombano.