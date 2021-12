Sarezzo, perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata: muore un uomo di 30 anni Nel primo pomeriggio di oggi 17 dicembre un uomo di 30 anni è morto dopo aver perso il controllo della sua auto finendo in una scarpata.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Tragedia nel tardo pomeriggio a Sarezzo, in provincia di Brescia. Qui un uomo di 30 è morto dopo aver perso il controllo della sua auto finendo in una scarpata: con lui a bordo c'era un altro passeggero che però dall'incidente è uscito illeso. Subito sono scattati i soccorsi, ma purtroppo per il 30enne non c'è stato più nulla da fare.

Ad allertare i soccorsi l'altro passeggero

Dalle prime informazioni riportate dall'Agenzie Regionale Emergenza e Urgenza, l'incidente è accaduto in via Sandro Pertini nella frazione Campigliovia del paese bresciano. A chiamare i soccorsi è stato l'altro passeggero, non è ancora noto se si tratti di un uomo o di una donna. Sul posto sono intervenuti i paramedici con un'ambulanza e i medici con l'automedica e in elicottero ma purtroppo per il conducente 30enne dell'auto non c'è stato più nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso sul posto. Illesa invece l'altra persona per cui non è stato neanche necessario il trasporto d'urgenza in ospedale. Ora resta da capire quale sia stata la causa dell'incidente: non è infatti ancora chiaro perché il 30enne avesse perso il controllo dell'auto finendo in una scarpata. Sull'accaduto sta indagando la polizia stradale.

Una donna uccisa da un furgone in retromarcia

A perdere la vita ieri in un incidente invece è stata la dottoressa Valeria Porcaro di 49 anni: la donna è stata travolta e uccisa da un furgone mentre stava salendo sulla sua auto a Varese. Purtroppo non è servito il disperato tentativo si salvarla: è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. La polizia locale ha sottoposto il conducente del furgone all'alcol test, ma gli esami hanno dato esito negativo. L'uomo avrebbe – secondo una prima ricostruzione – travolto la donna in retromarcia. Alle forze dell'ordine ha raccontato di non averla visto. La 49enne viveva a Brinzio ed era nota all'intero paese perché medico allergologo. Ora tutto il paese la piange.