Daniela Cassina, travolta e uccisa da un’auto: condannato il conducente Due donne, Gabriella Andreasi e Daniela Cassina, sono state travolte e uccise nel 2022 da un uomo di 25 anni: è stato condannato a sette anni e mezzo di carcere.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 3 novembre, è stato condannato a sette anni e mezzo di carcere l'uomo di 25 anni che nella notte tra l'8 e il 9 ottobre 2022 ha travolto e ucciso a Trecate, comune in provincia di Novara due donne. Le vittime si chiamavano Gabriella Andreasi e Daniela Cassina.

Chi erano le due vittime, travolte e uccise dal 25enne

La prima aveva 63 anni ed era originaria di Cerro Maggiore (Milano), la seconda invece aveva 48 anni, era originario di Busto Garolfo (Milano) ed era moglie di Massimo Cozzi, ex sindaco di Nerviano. Proprio Cassina si era appena esibita in un concerto di musica gospel.

Sulla base di quanto avevano ricostruito gli inquirenti, le due donne viaggiavano a bordo di un'automobile, una Fiat Panda. A un certo punto, sono state travolte da una Mercedes. L'uomo era scappato: era stato poi identificato e arrestato dai carabinieri.

Sono stati riconosciuti 100mila euro di provvisionale per i parenti di una vittima

È poi iniziato il processo: la Procura ha chiesto nove anni di reclusione. La difesa del 25enne, invece, aveva chiesto il minimo della pena e che venissero riconosciute tutte le attenuanti. I giudici lo hanno condannato a sette anni e mezzo. Sono stati contestati diversi comportamenti negligenti.

Tra questi, quello di essere scappato dopo aver investito le donne e quindi di non aver prestato soccorso alle due. È stato inoltre stabilito un risarcimento provvisionale: sono stati riconosciuti centomila euro per i familiari di una delle due vittime (non è stato diffuso di chi si tratta). I parenti dell'altra, invece, hanno scelto di rivolgergesi al Fondo vittime della strada.