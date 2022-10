Tornano da un concerto gospel e si ribaltano con l’auto: due donne muoiono sul colpo Due donne sono morte in un incidente con l’auto mentre tornavano da un concerto gospel: inutili i soccorsi per Daniela Cassina e Gabriella Andreasi.

A cura di Giorgia Venturini

Si era appena esibita in un concerto gospel e poco dopo la mezzanotte di domenica 9 ottobre mentre stava tornando a casa è andata a schiantarsi con l'auto. Nulla sono i serviti i tentativi di rianimarla, è morta sul colpo.

La donna era tornata da un festival del Gospel

La donna, 48enne originaria di Meda in Brianza, viveva a Busto Garolfo insieme al marito, Massimo Cozzi, ex sindaco di Nerviano. Sabato otto ottobre si era però diretta a Novara per partecipare alla rassegna internazionale del Novara Gospel Festival. Verso mezzanotte e mezza era a bordo di un'auto e stava prendendo l'uscita di Novara in direzione Trecate lungo la strada provinciale 11 quando è avvenuto l'incidente.

La dinamica dell'incidente

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto ma sembrerebbe che ci fosse stato un tamponamento tra due auto. Entrambe sono finite fuori corsia e poi suoi campi. La macchina tamponata era quella di Daniela, con lei viaggiavano altre tre persone. Purtroppo per lei non c'è stato più nulla da fare, così come per un'altra donna di 63 anni di Cerro Maggiore, Gabriella Andreasi. Il conducente e l'altro passeggero sono stati trasferiti all'ospedale Maggiore in codice giallo: non sono in pericolo di vita.

Il conducente dell'altra auto ha cercato la fuga

Il conducente della Mercedes, un uomo di 25 anni originario della Nigeria e residente a Trecate, ha invece tentato la fuga. Si è allontanato a piedi ed è stato trovato e fermato dai carabinieri di Novara circa un'ora dopo nel suo paese di residenza.

L'uomo era senza patente

Per lui è stato scattato per omicidio stradale: una volta controllato l'uomo era senza patente e assicurazione. Tutta la comunità dei due paesi si stringe attorno alla famiglia: tanti i messaggi di cordoglio e di affetto attorno alla famiglia residente a Meda, in Brianza.