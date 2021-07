Dal tour 3D alle visite alla cava di Candoglia: un’estate di novità per il Duomo di Milano Tour in 3D, aperture serali e visite guidate alla Cava di Candoglia, dove da oltre sei secoli viene estratto il marmo che rende unico il Duomo di Milano. Per la Cattedrale dei milanesi, simbolo del capoluogo lombardo nel mondo intero, l’estate 2021 è all’insegna delle novità. Ecco tutte le iniziative proposte dalla Veneranda fabbrica del Duomo.

A cura di Redazione Milano

Tour in 3D, aperture serali e visite guidate alla Cava di Candoglia, dove da oltre sei secoli viene estratto il marmo che rende unico il Duomo di Milano. Per la Cattedrale dei milanesi, simbolo del capoluogo lombardo nel mondo intero, è un'estate all'insegna delle novità. "Quello che ci siamo lasciati alle spalle è un anno che difficilmente potremo dimenticare – commenta il presidente della Veneranda fabbrica del Duomo di Milano, Fedele Confalonieri -. Non soltanto per le conseguenze che la pandemia ha esercitato sulle nostre vite, ma per le gravi difficoltà che la Veneranda Fabbrica del Duomo, come altre realtà analoghe che vivono di turismo, ha dovuto affrontare, a causa dei lunghi periodi di chiusura. La strada da percorrere verso una piena ripresa del turismo a Milano è ancora lunga. Affrontiamo questa difficile situazione nella consapevolezza che il Duomo ha la necessità di tornare ai flussi di visitatori pre-Covid per continuare a vivere ed operare attraverso i suoi cantieri che non possono fermarsi".

La Cava di Candoglia apre al pubblico

Tra le iniziative più interessanti di quest'estate c'è l’apertura al pubblico della Cava di Candoglia: fu Gian Galeazzo Visconti, Signore di Milano, a decidere di sostituire il mattone, originariamente pensato per la costruzione del Duomo, col marmo. Per questo motivo, il 24 ottobre 1387, cedette in uso alla Veneranda Fabbrica la Cava di Candoglia e concesse il trasporto gratuito dei marmi fino a Milano attraverso le strade d’acqua. Il materiale arrivava con l'acronimo scritto "A.u.f", ossia "Ad usum fabricae": indicava che era esentato da ogni dazio ed è da lì che sarebbe nata l'espressione "a ufo", quando si mangia o si fa qualcosa senza pagare. Dal 10 luglio di quest'anno, ogni martedì, venerdì e sabato (ad agosto il sabato non ci sono visite), sarà possibile visitare la cava, che si trova all’imbocco della Val d’Ossola, nel territorio del comune di Mergozzo (Verbania), sulla sinistra del Fiume Toce.

Grazie alla collaborazione del Comune di Mergozzo, alle ore 9 e alle 11 si potrà partecipare a un tour di circa 90 minuti che include la visita guidata e il servizio navetta interno, che permette di arrivare all’imboccatura della Cava Madre partendo dal parcheggio di Mergozzo. Ogni sabato alle ore 15 è inoltre prevista una visita guidata di 150 minuti che, dopo la Cava, consentirà di visitare il Museo Archeologico di Mergozzo e la mostra permanente ospitata presso la Sala Pietra dell’Antica Latteria, dove conoscere gli antichi strumenti di lavoro dei cavatori. Il costo del primo tour è di 25 euro (ma sono disponibili sconti e riduzioni), mentre il secondo tour costa 27 euro. Per informazioni e prenotazioni si può visitare il sito ufficiale duomomilano.it, nella sezione "Visite guidate e incentive – Tour individuali".

Il tour 3D del Duomo con l'ambasciatore d'eccezione: Gerry Scotti

Tra le novità dell'estate 2021 c'è anche un nuovo tour 3D dell’intero Complesso Monumentale del Duomo. Sono servite 1.200 scansioni a raggi infrarossi per coprire una superficie totale di oltre 20mila metri quadri: il risultato è che chiunque può fare una visita virtuale della Cattedrale 24 ore su 24 da qualsiasi device in ogni angolo del mondo, percorrendo le navate del Duomo o avventurandosi tra le Terrazze e le sale del Museo. Il benvenuto all'esperienza di navigazione viene dato da un testimonial d'eccezione: Gerry Scotti. Il tour 3D è fruibile sul sito ufficiale duomomilano.it, acquistando o regalando la Milano Duomo Card a partire da 10 euro. Il tour, sviluppato dalla start up milanese Living3D, consente la navigazione 3D delle seguenti aree: Duomo, Terrazze, Area Archeologica, Cripta e Scurolo di San Carlo, Museo del Duomo, Chiesa di San Gottardo in Corte e Archivio della Veneranda Fabbrica.

Aperture serali e visite guidate al museo del Duomo con la nuova illuminazione

Tra le altre novità dell'estate del Duomo di Milano c'è l'apertura serale del Museo del Duomo. Fino al 22 luglio, per tre giovedì consecutivi, l’apertura serale delle Terrazze fino alle ore 22 si arricchisce infatti della possibilità di visitare il Museo, scoprendone le opere e apprezzandone anche la nuova illuminazione, progettata dallo Studio Ferrara-Palladino e associati. L’obiettivo principale del nuovo progetto di illuminazione è stato quello di valorizzare le opere esposte e conferire uniformità al percorso museale che, pur presentando reperti fra loro diversi sul piano morfologico e temporale, propone al visitatore un percorso caratterizzato da un unico filo tematico. Il Museo del Duomo è visitabile tutti i giorni tranne il lunedì dalle ore 10 alle ore 19 (con ultimo ingresso alle ore 18:10) ed eccezionalmente, in orario serale, giovedi 22 luglio con ultimo ingresso alle ore 21.10. Proprio per celebrare la nuova illuminazione, la Veneranda Fabbrica propone un percorso di visita guidata in orario serale giovedì 22 luglio alle ore 19.30, dal titolo "La luce del Duomo". Per informazioni e prenotazioni sulle visite guidate in orario serale al Museo del Duomo si può visitare il sito ufficiale duomomilano.it, nella sezione "Visite guidate e incentive – Tour individuali".