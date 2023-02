Dal “giochino erotico” alle accuse su Facebook, l’ex deputato Invernizzi denuncia una militante della Lega L’ex deputato della Lega ha annunciato di voler denunciare Stella Bartolo che lo perseguiterebbe da oltre un anno. La ragazza aveva scritto su Facebook: “Hai detto ai colleghi deputati che ero solo un giochino erotico!”

A cura di Fabrizio Capecelatro

L'ex deputato della Lega Cristian Invernizzi ha annunciato di aver dato mandato ai suoi avvocati per procedere con una denuncia nei confronti di Stella Bartolo, una militante romana del partito che da un anno continuerebbe a perseguitarlo, secondo quanto racconta l'ex parlamentare.

La versione di Cristian Invernizzi

È lo stesso Invernizzi ad annunciare di voler sporgere querela contro Bartolo sulla sua pagina Facebook. "Da oltre un anno – scrive – sono oggetto di insulti, minacce e ricatti da parte di una persona che ho accolto nella mia vita. Purtroppo, quella che era per me una semplice amicizia si è trasformato in una persecuzione molesta nei miei confronti e nei confronti delle persone a me vicine".

Secondo il racconto di Invernizzi riportato dal Corriere della sera, la ragazza "mi riempiva di messaggi e visto che io non le davo la considerazione che voleva ha cominciato a scrivere ai miei contatti Facebook chiedendo informazioni sul mio conto e rivolgendo accuse gravissime su di me, che poi mi venivano riferite".

"Il dialogo, la comprensione e la tolleranza, valori per me fondamentali, non sono bastati per spegnere l’escalation di insulti e molestie di cui sono oggetto, anche pubblicamente, da qualche mese", conclude Invernizzi prima di annunciare le azioni legali.

La replica di Stella Bartolo

Stella Bartolo è di tutt'altro avviso. "Io con lui e anche con gli altri suoi contatti parlavo solo come militante, non ho mai scritto niente di negativo anzi lui è una brava persona e molto benvoluta a Roma", scrive la ragazza che ora si dice preoccupata per le possibili ripercussioni mediatiche della vicenda.

Tuttavia risulterebbero alcuni post pubblicati dalla militante su Invernizzi. Uno proprio qualche giorno fa: "Hai detto ai colleghi deputati che ero solo un giochino erotico! Beh, per farli parlare ancora oggi, sto giochino si vede ti è piaciuto molto".

E ancora: "Cosa volevi ottenere a dire a tutto il Parlamento che io ero la tua "amante" e che a Bergamo avevi la fidanzata ufficiale? Io non sapevo che tu fossi fidanzato, visto che ho le chat dove ti dichiari single".

Ma anche su questo le versione dei due non concordarono, visto che l'ex deputato replica: "Sono single da tempo e lo sanno tutti". Mentre lei si giustifica: "Era uno post goliardico sugli uomini, non era diretto a lui, ho scritto delle cose che lo coinvolgevano ma solo perché volevo fare ingelosire un altro uomo, poi l’ho cancellato subito".

Ora a cercare di mettere pace saranno gli avvocati, anche se la donna dice: "Tante cose sono state equivocate, spero che la cosa finisca qui e che non ci sia un processo".