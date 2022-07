Dal gatto senza una zampa al cane sulla statale: la storia del il sindaco che salva gli animali Chi è il sindaco di Caravaggio Claudio Bolandrini che soccorre gli animali: sulla sua pagina Facebook pubblica cani e gatti che aiuta e a cui cerca una nuova casa.

A cura di Giorgia Venturini

Dalla pagina Facebook del sindaco di Caravaggio Claudio Bolandrini

C'è il cane abbandonato sulla statale e la civetta precipitata durante una bufera. Ma anche un piccolo airone bianco e il mulo fuggito dal suo recinto. Ora è la volta di una micina che ha perso una zampa dopo essere stata travolta da un'auto. A soccorrerli e a trovare una nuova casa per loro è il sindaco di Caravaggio Claudio Bolandrini che sulle sue pagine social presenta i "suoi" animali e invita i cittadini ad adottarli.

Dalla civetta Mister Magoo alla gatta Briciola

Era il luglio dello scorso anno quando una terribile bufera aveva fatto perdere la rotta a Mister Magoo, così soprannominata dal primo cittadino la civetta precipitata durante il volo e da lui stesso soccorsa. Passano pochi giorni e il sindaco – come riporta Prima Treviglio – si imbatte nella micetta Briciola mentre stava facendo una passeggiata nei campi. Ogni volta gli animali soccorsi li affida nelle mani degli esperti dell'oasi del Wwf di Valpredina prima di trovare loro una nuova casa.

La micia Dulcinea cerca casa

Pochi mesi fa è stata la volta di picchio verde salvato dalla polizia locale, ma anche del ricco Spino e dei tre mici Brebemì. Ora il sindaco Bolandrini cerca una famiglia per la piccola Dulcinea. In un post su Facebook scrive: "La piccola Dulcinea cerca una famiglia sensibile che le doni affetto e serenità.Chi l'ha investita sul viale del cimitero martedi 28 giugno non si è neppure fermato a soccorrerla. Purtroppo la micina ha perso una zampa ma non la voglia di giocare, fare le fusa e ricevere tante, tantissime coccole. C'è qualcuno che vuole prendersene cura?… gioia e affetto sono assicurati. Grazie!".