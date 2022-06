Siccità in Lombardia, Darsena e Navigli potrebbero restare senza acqua: la proposta del Sindaco Il Sindaco Beppe Sala è pronto a dare l’acqua dei Navigli e della Darsena per irrigare i campi intorno a Milano e salvare il raccolto dall’emergenza siccità.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Continua a preoccupare l'emergenza siccità in Lombardia, soprattutto per quanto riguarda la necessità di irrigare i campi e salvare così il raccolto. Per questo il Sindaco Beppe Sala ha proposto di utilizzare l'acqua dei Navigli e della Darsena.

L'allarme della Coldiretti

A lanciare l'allarme è innanzitutto la Coldiretti, secondo cui il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca (Pavia) è sceso a -3,7 metri su livelli più bassi da almeno 70 anni.

Secondo l'associazione dei coltivatori sarebbe quindi a rischio "il 50% delle produzioni". Una situazione definita "drammatica" in un anno segnato dalla mancanza di piogge.

In alcune zone della Lombardia, infatti, la totale assenza di precipitazioni dura ininterrottamente da almeno 3 mesi e questo ha imposto agli agricoltori di fare ricorso alle autobotti per irrigare i loro campi.

La proposta di Sala

Il Sindaco di Milano, Beppe Sala, sembra ben consapevole dei rischi di questa situazione e su Instagram ha lanciato la sua proposta per aiutare gli agricoltori.

"Siamo costretti a intervenire per dare acqua ai nostri campi, se vogliamo salvare i raccolti. Ho dato disposizione di valutare la riduzione del livello dell'acqua del Naviglio nella Darsena per fornirla ai nostri agricoltori", ha scritto Sala.

L'idea è quindi di prendere l'acqua dalla Darsena e dai Navigli per utilizzarla per irrigare i campi intorno a Milano. Sala non ha poi mancato di lanciare una frecciatina alla Regione Lombardia, ritenuta in parte responsabile di questa situazione.

"Gli effetti dei cambiamenti climatici non li vediamo più solo nei documentari, sono nella nostra vita. E c’è ancora chi pensa che possiamo prendercela comoda!".

Il riferimento del Sindaco Sala è alla necessità di ordinare il rilascio immediato delle acque stoccate in montagna, su cui la Giunta Fonata non ha ancora preso una decisione, nonostante la situazione sia già grave.