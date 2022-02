Dai banchi di scuola alla cattedra, Elia Casale diventa professore a 21 anni: “Era il mio sogno” Elia Casale è un ragazzo di soli 22 anni che lo scorso anno ha coronato il suo sogno: diventare professore. A Fanpage.it ha raccontato la sua storia, con un appello ai giovani: “Focalizzatevi sul vostro futuro”

A cura di Francesco Loiacono

Elia Casale (Foto:Arcuri/Fanpage.it)

È passato quasi direttamente dai banchi di scuola alla cattedra Elia Casale, un ragazzo di soli 22 anni che lo scorso anno ha coronato il suo sogno: diventare professore. A Fanpage.it il giovane docente, originario di Sirignano, in Campania, ha raccontato il suo percorso professionale, appena iniziato: "Il mio sogno è sempre stato quello di insegnare. Certo iniziare così presto è stato clamoroso ed entusiasmante". Elia si è diplomato in Trasporti e logistica, un diploma che gli consentiva di fare l'insegnante tecnico pratico di laboratorio. Per inseguire il suo sogno ha studiato per conseguire i 24 crediti formativi necessari per l'insegnamento e si è inserito nella graduatoria a luglio 2020. "Nello stesso anno, dopo pochi mesi, mi sono ritrovato a insegnare all'Ettore Conti di Milano", un istituto tecnico industriale.

Elia si è trovato a insegnare a ragazzi che erano quasi suoi coetanei

"Per me quel giorno lì è stato indimenticabile – racconta Elia Casale – ricevere una chiamata di lavoro a 21 anni, con la famiglia entusiasta e gli amici felicissimi… Erano tutti travolti da questa notizia". Elia ha sperimentato cosa voleva dire stare dall'altra parte della cattedra: "Quando sei a scuola tante cose non le capisci, ma quando sei dall'altra parte capisci che è un lavoro difficile e impegnativo". Si è trovato a insegnare a ragazzi che erano quasi suoi coetanei, con i quali si è creata subito empatia.

Elia Casale con alcuni suoi studenti (Foto:Arcuri/Fanpage.it)

Adesso Elia sta completando gli studi universitari in Scienze motorie a Napoli, con il sogno di riuscire a coniugare presto le sue due passioni: lo sport e l’insegnamento. Dovrebbe laurearsi a giugno: "Il messaggio che voglio dare ai ragazzi più giovani di me è quello di focalizzarsi sul proprio futuro – dice a Fanpage.it -, su quello che si vuole fare nella vita. Non perdere tempo e dare il massimo in quello che si vuole raggiungere".

(Intervista a cura di Davide Arcuri)