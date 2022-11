Crolla una lastra di marmo in centro a Brescia e colpisce un passante: 30enne ricoverato in ospedale Tragedia sfiorata a Brescia, dove una lastra di marmo si è staccata da un portico ed è franata a terra. Il 30enne colpito ha riportato profonde ferite e forse fratture al volto. I lavori di restauro dell’area si erano conclusi soltanto un mese fa.

La lastra di marmo in frantumi (foto di Fanpage.it)

Se l'avesse preso in pieno, invece che solo di striscio, l'avrebbe quasi certamente ucciso.

Un pesante pezzo di marmo si è staccato stamattina (intorno alle 11) da uno degli edifici storici affacciati sullo slargo adiacente a piazza della Loggia, nel centro di Brescia. Una lastra di circa un metro per cinquanta centimetri che all'improvviso è franata al suolo, sbriciolandosi a terra in mille schegge taglienti.

La parete da dove si è staccata la lastra di marmo (foto di Fanpage.it)

E soprattutto colpendo e ferendo gravemente un ignaro e sfortunato passante: un giovane uomo di 30 anni, di professione fattorino, che stava effettuando delle consegne al vicino locale Casabar Carraro di piazza della Vittoria.

Le condizioni del giovane passante colpito dalla lastra di marmo

Il giovane ha riportato profonde ferite e forse delle fratture al volto. Trasportato immediatamente in ospedale in serie condizioni, non ha però mai perso conoscenza. Al momento il 30enne si trova al Civile di Brescia, ricoverato in codice giallo.

I lavori di restauro nel porticato si erano conclusi solo un mese fa

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri: il portico è stato immediatamente transennato ed è inagibile. Sono in corso le verifiche dei pompieri e dei tecnici del Comune per valutare la tenuta e la stabilità della struttura da cui si è staccata la lastra di marmo: i lavori di restauro del porticato intorno al Torrione si erano conclusi infatti a ottobre 2022, ovvero soltanto un mese fa.

Nel frattempo il Comune di Brescia sta predisponendo un'ordinanza per chiudere il passaggio pedonale sotto i portici della zona, fino a data da destinarsi.