Crolla la strada tra Lodi e Pavia, nell’asfalto si apre una voragine: un’auto si ferma a pochi metri dalla buca

Si è aperta una vera e propria voragine sulla provinciale 412 Valtidone tra Valera Fratta e Torrevecchia Pia, tra le province di Lodi e di Pavia. In questo punto di strada, nel tardo pomeriggio di ieri sabato 27 luglio intorno alle 18.45, l'asfalto ha ceduto e l'intera carreggiata si è frantumata in crepe e buche profonde.

Attualmente sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza del tratto: dal momento che il cedimento ha interessato la quasi totalità della larghezza della carreggiata, la strada provinciale 412 è ora interdetta al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Non risultano persone coinvolte. Solamente per un caso fortunato: l'apertura del cratere ha comunque provocato un forte stato di shock per due giovani donne (32 e 35 anni) a bordo di una Fiat Panda di passaggio, che si è comunque fermata a pochi metri dal crollo e non è stata inghiottita dalla buca.

L'automobile coinvolta

Sul posto, intanto, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, giunti con autompompa serbatoio. Presenti anche il sindaco di Torrevecchia Pia e di Valera Fratta Fabio Bassan, i carabinieri, responsabili del Consorzio Naviglio Olona e del Consorzio Grande Roggia Bolognina.