Un enorme masso si stacca dalla montagna e cade sull’unico sentiero: 26 persone isolate Ventisei persone sono rimaste isolate a Dervio (Lecco) dopo che un masso è caduto sull’unico sentiero della zona: fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Paura nella mattinata di oggi martedì 6 agosto. Un masso di grandi dimensioni si è staccato dalla parete della montagna di Dervio, in provincia di Lecco, precipitando su un sentiero a pochi metri più in basso. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Al momento però 26 persone, tutti residenti in quella parte della montagna, sono rimaste isolate perché il passo ha reso impossibile il passaggio in quell'unico sentiero della zona. È accaduto in via ai Monti.

La zona quindi – come riporta Lecco Today – è inagibile al passaggio. Cosa sta succedendo lo spiega il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli: "Al momento ci sono 26 persone che risultano isolate. Il distacco è avvenuto verso le 7 di questa mattina. Le operazioni di disgaggio inizieranno domani mattina (mercoledì, ndr) dopo le ultime verifiche geologiche. Ringrazio l'assessore regionale Massimo Sertori che si è subito messo a disposizione, vigili del fuoco, Soccorso alpino e Prefettura". La speranza è che tutto si risolva in poco tempo.