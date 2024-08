video suggerito

Cede la strada durante i lavori a Sesto Calende: asfaltatrice rimane intrappolata nella voragine Un’asfaltatrice è finita in una voragine che si è aperta lungo la strada a Sesto Calende (Varese). I vigili del fuoco hanno dovuto usare un’autogru per liberarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un'asfaltatrice è rimasta intrappolata in una voragine che si è aperta sotto il suo peso in via dell'Olmo, a Sesto Calende (in provincia di Varese). È successo nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 8 agosto, al termine del turno di lavoro degli operai di una ditta che si stanno occupando dell'asfaltatura della strada secondaria. I vigili del fuoco di Ispra, intervenuti insieme ai colleghi di Varese, hanno dovuto usare un'autogru per liberare il mezzo.

L'incidente al termine del turno di lavoro

L'incidente è avvenuto intorno alle 19:30 dell'8 agosto. Stando a quanto ricostruito, gli operai avevano appena terminato il loro turno di lavoro e stavano parcheggiando l'asfaltatrice. La squadra era impegnata nei lavori di asfaltatura che sono stati programmati in via dell'Olmo, nel tratto compreso tra piazza Garibaldi e piazzale Donatori del Sangue.

Ad un certo punto, un tratto di strada privato ha ceduto, inghiottendo il pesante macchinario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con una squadra dalla Sede di Varese, che si sono occupati della messa in sicurezza dell'area e della rimozione del mezzo attraverso l'impiego di un'autogru.

La voragine si è aperta a causa di una perdita

Come riportato dal Corriere della Sera, il cedimento della strada sarebbe da attribuire alla perdita di una tubazione che avrebbe prodotto una cavità nel sottosuolo. Al passaggio della macchina asfaltatrice, il peso ha fatto cedere l'asfalto.

Nonostante i danni provocati dall'incidente, nessuna persona, né operai né passanti, sono rimasti feriti. I lavori avrebbero dovuto essere conclusi entro il 12 agosto ed è probabile che questo incidente ritardi il termine di qualche giorno.