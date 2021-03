In Lombardia sono 4.810 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore, a fronte di 56.383 tamponi effettuati. Lo certifica l'ultimo bollettino giornaliero sull'emergenza Covid-19 relativo a oggi sabato 20 marzo diffuso dal Ministero della Salute. Diminuiscono i nuovi positivi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 5.518 casi su 64.999 tamponi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 7.647.654 tamponi tra test molecolari e antigenici. Calano i decessi: da ieri ne sono stati registrati altri 78, per un totale dall'inizio della pandemia che è arrivato nella sola Lombardia a 29.709 morti, contando i dati ufficiali. Ieri i decessi erano stati 80.

I ricoveri negli ospedali della Lombardia

Resta molto critica la situazione negli ospedali lombardi: sono in continuo aumento i ricoveri provocati dalla terza ondata della pandemia. Salgono i pazienti Covid: sono 6.891 (più 95 le persone ricoverate con sintomi nei reparti; ieri erano 6.796). Aumenta anche il totale dei pazienti in terapia intensiva: sono 791, ossia 3 in più rispetto a ieri quando erano 788 i pazienti in condizioni più gravi.

I contagi nelle province lombarde

La mappa relativa ai nuovi casi di positivi al Covid-19 nelle diverse province lombarde continua a fotografare una situazione differente da zona a zona. Sono 1.335 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano e 757 in provincia di Brescia, due delle più colpite. Per quanto riguarda le altre province, sono 588 i nuovi casi nella provincia di Monza e Brianza, 355 in quella di Varese, 316 in quella di Como e 227 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 338 nuovi contagi, mentre sono 159 quelli a Lecco e 77 nuovi contagi nella provincia di Lodi. I contagi registrati in provincia di Cremona sono invece 239, in provincia di Mantova ci sono stati 236 casi, 94 casi infine in provincia di Sondrio.

Lombardia in zona rossa almeno fino al 28 marzo

Come stabilito dal Ministero della Salute, confrontandosi con l'Istituto Superiore di Sanità che ha nuovamente calcolato l'indice di contagio Rt, la Lombardia resterà in zona rossa almeno fino a domenica 28 marzo. L'Rt calcolato è pari a 1,16, ovvero da zona arancione ma sono altri gli indicatori che inducono le istituzioni a non allentare le misure. Su tutti, la pressione sugli ospedali e i pronti soccorso, sempre più in difficoltà a causa dell'alto numero di ricoveri quotidiani.