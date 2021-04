In Lombardia sono stati registrati 997 nuovi contagi di Coronavirus su 19.022 tamponi effettuati. A certificarlo il bollettino di lunedì 12 aprile 2021 sulla diffusione del Coronavirus. Contagi in calo rispetto a ieri, quando erano stati rilevati 2.302 casi su 41.303 tamponi realizzati. In totale sono stati effettuati 8.684.352 tamponi dall'inizio della pandemia. Cala il numero di ricoverati in reparti ordinari così come quello di terapia intensiva e cala anche il numero dei decessi registrati in una giornata: sono 62 i morti registrati oggi, ieri erano 77. In totale sono 31.815 i decessi ufficiali per Covid in Lombardia dall'inizio della pandemia.

La situazione negli ospedali lombardi

La situazione negli ospedali lombardi continua a mostrare lievi miglioramenti: sono 5.763 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari di Covid, contro i 5.896 di ieri, con un calo di 133 unità. Nelle terapie intensive sono 811 i degenti: dato in diminuzione rispetto a ieri, quando se ne contavano 814 (meno 3). Procede spedito il processo di guarigione per tanti altri pazienti: in totale i guariti/dimessi da inizio pandemia ammontano a 663.408 cittadini.

I contagi nelle province lombarde

Di seguito la situazione nelle province lombarde, con la suddivisione per aree di competenza dei contagi rilevati nelle ultime 24 ore. Secondo quanto comunicato, sono 341 i casi individuati nella provincia di Milano, 28 in quella di Como e 81 in quella di Monza e Brianza. Nella provincia di Bergamo sono 117 i nuovi positivi, mentre in quella di Brescia se ne contano 153. A Varese sono stati trovati altri 28 cittadini contagiati dal virus, nel Mantovano 64 e in provincia di Pavia 21. Nel Lodigiano sono 18, in provincia di Sondrio 36 e in quella di Cremona 20. A Lecco ne sono stati segnalati 67.

Al via vaccino per gli over 75

È iniziata oggi, lunedì 12 aprile, la campagna di vaccinazione per la popolazione di età compresa tra i 75 e i 79 anni in Lombardia. Alcuni disagi si sono rilevati in via Saint Bon 3 a Milano al centro vaccinale dell'Esercito, dove decine di anziani hanno dovuto attendere il proprio turno sotto una pioggia battente. Una signora è scivolata e si è lievemente ferita.