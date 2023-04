Costringe la figlia di 16 anni a non pesare più di 47 chili: la madre finisce a processo La ragazza doveva pesarsi ogni giorno davanti alla madre e bastavano appena 100 grammi in più per farla infuriare. Ora la donna è sotto processo e continua a dichiararsi innocente.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Una donna di 54 anni di Como è finita sotto processo per maltrattamenti nei confronti della figli che, all'epoca dei fatti, aveva 16 anni. Secondo le accusa della Procura della Repubblica, la donna avrebbe costretto la ragazza a un regime alimentare ferreo affinché non superasse mai i 47 chili.

I maltrattamenti

I fatti risalgono al 2019, quando la donna aveva 50 anni, ma ora è iniziato il processo. La ragazza, oggi ventenne, era costretta a salire ogni giorno sulla bilancia, davanti agli occhi vigili della madre, che verifica personalmente il peso.

La lancetta non doveva mai superare il numero 47 e, per questo, la 16enne era costretta a un regime alimentare durissimo. mangiando soltanto verdure (principalmente insalata e carote). Inoltre veniva continuamente insultata dalla madre, che le diceva costantemente quanto fosse "brutta" e "grassa".

Arrivata ormai allo strenuo della forze, la ragazza ha iniziato a chiedere, di nascosto, cibo ai parenti e questo ha messo in allarme una zia, che poi ha presentato denuncia.

Il processo

In seguito alla denuncia della zia, la madre è stata allontanata dalla figlia e indagata per maltrattamenti. Ma ora è iniziato a Como il processo per accertare se le accuse sono verificate.

La donna continua a dichiararsi innocenti, ma la Procura ha già presentato la testimonianza della zia e a breve deporrà in aula la giovane vittima delle angherie materne, che ha già confermato le accuse.

Inoltre ci sarebbero alcune registrazioni, non si sa se audio o video, che confermerebbero l'impianto accusatorio e che permetterebbero di arrivare a una condanna per maltrattamenti.