Così scippano il Rolex a una donna in auto: il video del furto ripreso dalle telecamere a Milano Le riprese di alcune telecamere hanno permesso di individuare gli autori del furto di un orologio prezioso ma soprattutto di ricostruire la dinamica con cui operano i ladri.

A cura di Fabrizio Capecelatro

I furti di Rolex e altri orologi preziosi sono sempre più diffusi a Milano, per questo la Squadra Mobile della Questura ha avviato un'indagine per contrastare meglio questo fenomeno. Nello specifico ha arrestato due che lo scorso 17 novembre hanno realizzato un furto per strada in piazzale Dateo.

Il furto

Grazie alle riprese di alcune telecamere della zona, gli agenti di Polizia coordinati dal Primo dirigente Marco Calì hanno, hanno potuto ricostruire con precisione la dinamica del furto.

I due indagati viaggiano a bordo di uno scooter e individuano una donna alla guida della propria auto con un Rolex Daytona Chocolate del valore di circa 40mila euro al polso. Affiancano l'auto e, con la cosiddetta "tecnica dello specchietto" (lo urtano in modo che si chiuda), la inducono a sporgere il polso fuori dalla vettura.

Leggi anche Scontro tra auto e bici: gravissima in ospedale una donna

A quel punto le strappano con forza l'orologio dal braccio e poi sono fuggiti a velocità sostenuta. La donna ha anche riportato una frattura del polso, guaribile in 35 giorni, a causa del gesto violento subito.

L'arresto

Gli agenti della Questura di Milano hanno subito avviato un'indagine che ha portato all'individuazione di due soggetti, cittadini italiani, di 41 e 45 anni, già pregiudicati per lo stesso reato. I due sono residenti a Napoli e facevano i "trasfertisti". Si recavano, quindi, di tanto in tanto a Milano per effettuare i furti.

Al momento dell'arresto, nessuno dei due era in casa ma uno ha deciso di consegnarsi spontaneamente lo scorso 3 dicembre presso il Commissariato San Carlo Arena di Napoli l'altro il 7 dicembre direttamente presso la Squadra Mobile di Napoli.