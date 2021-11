Corte Franca, picchiato a sangue dopo un incidente stradale: 32enne in gravissime condizioni Un uomo di 32 anni è stato brutalmente picchiato da ignoti a seguito di un incidente frontale che ha visto coinvolta la sua e un’altra auto a Corte Franca, nel Bresciano. Secondo quanto riportato, il 32enne sarebbe stato colpito da un ragazzo uscito dalla discoteca davanti la quale si è consumato il sinistro. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia di Iseo.

Un uomo di 32 anni è stato selvaggiamente picchiato dopo aver fatto un incidente stradale. È successo a Corte Franca, paese in provincia di Brescia, nella nottata tra ieri e oggi. Secondo quanto riportato dal sito dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, il 32enne, un bergamasco, ha avuto un frontale con un'altra auto nei pressi della discoteca Number One del paese, lungo la via provinciale. Gli operatori sanitari sono immediatamente intervenuti con un grande numero di mezzi, considerato che erano almeno otto le persone ferite nel violento schianto. Ma quando sono arrivati sul posto, hanno trovato il 32enne agonizzante per terra che versava in condizioni critiche.

Pestato selvaggiamente dopo un incidente frontale, 32enne gravissimo

Secondo quanto riportato dall'Ansa, che cita fonti della polizia stradale di Iseo, intervenuta per indagare sull'accaduto, il 32enne sarebbe rimasto vittima di un brutale pestaggio subito dopo l'incidente frontale con l'altro veicolo. A seguito dello schianto, avvenuto verso le 5 di stamattina, domenica 7 novembre, diversi ragazzi presenti all'esterno del locale notturno si sono radunati intorno alle auto. Uno di loro, non ancora identificato dalle forze dell'ordine, avrebbe aggredito il 32enne pestandolo selvaggiamente. Poi, si sarebbe allontanato. L'uomo è stato quindi soccorso dagli operatori sanitari che l'hanno portato in codice rosso al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia. Al momento non si conoscono le sue condizioni. Feriti ma in maniera più lieve gli altri ragazzi coinvolti nel frontale. Due di loro sono minorenni.