Picchiati a sangue dopo serata in discoteca: arrestato un 21enne, è accusato di tentato omicidio Il presunto responsabile del pestaggio avvenuto all’alba di oggi all’esterno della discoteca Number One di Cortefranca, in provincia di Brescia, è un ragazzo di 21 anni. Quest’ultimo dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio ai danni di un 32enne, tuttora ricoverato in gravissime condizioni in ospedale.

A cura di Enrico Tata

Un ragazzo di 21 anni: è lui il presunto responsabile del pestaggio avvenuto all'alba di oggi all'esterno della discoteca Number One di Cortefranca, in provincia di Brescia. il giovane è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Bergamo. L'accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio. Il 21enne, residente a Bergamo e con precedenti di polizia per rissa, avrebbe infatti picchiato a sangue un 32enne, che attualmente si trova ricoverato in gravissime condizioni agli Spedali Civili di Brescia.

I fatti: il pestaggio davanti alla Number One

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il brutale pestaggio è avvenuto in seguito a uno scontro frontale tra due automobili. Secondo gli uomini della polizia stradale di Iseo, in seguito allo schianto sono uscite diverse persone dalla discoteca e intorno alle due automobili coinvolte si è creato un capannello di una decina di ragazzi. Per motivi ancora da chiarire, il 22enne si è scagliato contro uno dei conducenti, il 32enne, e lo ha picchiato selvaggiamente. Il responsabile dell'aggressione è riuscito a scappare, ma è stato rintracciato dopo alcune ore dagli investigatori. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente e anche i motivi che hanno spinto il giovane arrestato ad aggredire l'altro in maniera così violenta. Il 32enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato d'urgenza al pronto soccorso. Le sue condizioni, come detto, sono gravissime e sarebbe tuttora in pericolo di vita. Alla scena hanno assistito diverse persone, che quindi saranno decisive per ricostruire nei minimi dettagli quanto accaduto nel piazzale antistante all'ingresso della discoteca.