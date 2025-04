Corpo senza vita di un 63enne trovato nel fiume Adda, a Olginate: indagano i Carabinieri

video suggerito

Questa mattina il corpo senza vita di un uomo è affiorato dalle acque del fiume Adda all'altezza di Olginate, in provincia di Lecco. Il cadavere, del quale non è ancora stata resa nota l'identità, apparterrebbe a un 63enne.

Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 2 aprile, attorno alle 9:20, su una sponda dell'Adda sotto il comune di Olginate, poco prima che il fiume si unisca con il lago di Como. Le operazioni di ricerca della vittima si erano attivate fin dalla mattina presto, dopo che i soccorsi avevano ricevuto la segnalazione che l'uomo risultava scomparso da alcune ore. Sono intervenuti, come da prassi, gli operatori del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Accorsi con un'ambulanza e un'auto medica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 63enne.

Sul posto del ritrovamento sono arrivati anche i vigili del fuoco di Lecco insieme ai sommozzatori e ai colleghi della squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) e i Carabinieri della Compagnia di Merate. I militari hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e fare luce sulle possibili cause di morte della vittima, per ora ignote. Al momento i Carabinieri non escludono nessuno scenario.