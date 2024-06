video suggerito

Coppia esce di strada con l’Apecar e precipita nel fiume Adda: morta la donna, grave il conducente Due anziani sono finiti con l’Apecar nel fiume Adda all’altezza di Sernio (Sondrio). La donna è deceduta per annegamento, mentre l’uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una coppia di anziani è finita nel fiume Adda mentre viaggiava a bordo di un'Apecar. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 giugno, lungo la strada statale dello Stelvio all'altezza del territorio comunale di Sernio (in provincia di Sondrio). All'arrivo dei soccorsi, il mezzo era sommerso per metà nel fiume. La donna era deceduta, mentre l'uomo in gravi condizioni.

I carabinieri della Compagnia di Tirano sono arrivati sul posto intorno alle 16:30 del 13 giugno e ora stanno indagando sulle cause dell'incidente. I due, probabilmente moglie e marito, sono finiti con l'Apecar dentro il fiume all'altezza della diga di Sernio in Valtellina restando intrappolati nell'abitacolo. Quando i vigili del fuoco del distaccamento di Tirano sono riusciti a estrarli, la donna era già deceduta per annegamento e il suo decesso è stato constatato sul posto.

L'uomo, un 95enne e forse coniuge della deceduta, era alla guida del veicolo ed è stato portato a riva. Una volta medicato dai sanitari arrivati con l'auto infermieristica e l'ambulanza dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, è stato trasportato con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale ‘Eugenio Morelli' di Sondalo in codice giallo. L'anziano è ancora ricoverato in gravi condizioni per i traumi riportati al cranio e al volto.