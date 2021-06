in foto: Il candidato del centrodestra (Fonte: Facebook)

Sarà il deputato della Lega Matteo Bianchi il candidato sindaco del centrodestra a Varese: a ufficializzarlo è stato il segretario della Lega Matteo Salvini durante la visita di oggi, martedì 29 giugno, a Gallarate. Bianchi prenderà il posto di Roberto Maroni, l'ex ministro dell'Interno ed ex presidente della Lombardia, che si è ritirato per motivi di salute.

Salvini: Ringrazio Bianchi disposto a mollare la sua poltrona

"Oggi abbiamo chiuso Varese – ha detto Salvini – ringrazio un parlamentare disposto a mollare la sua poltrona a Roma per occuparsi della sua comunità". Bianchi, 42 anni, in passato ha ricoperto l'incarico di primo cittadino a Morazzone (Varese) ed è stato membro del Comitato Europeo delle Regioni. Sul suo profilo Facebook in un lungo post ha scritto: "È giunta l’ora di mettersi in prima linea per restituire, con impegno e dedizione, quanto la città mi ha donato. Ho deciso, con entusiasmo e convinzione, di dare la mia disponibilità a candidarmi per la carica di Sindaco di Varese".

La rinuncia alla candidatura di Maroni

A inizio giugno Maroni (ex ministro dell'Interno, ex segretario della Lega ed ex presidente della Lombardia) aveva comunicato di rinunciare alla candidatura. In un post su Facebook aveva scritto: "È con grande dispiacere che confermo la decisione di ritirare la mia candidatura a Sindaco di Varese, per motivi personali". A gennaio, Maroni aveva avuto un malore nella sua casa di Lozza: era stato ricoverato e poi sottoposto a un intervento chirurgico all'Istituto neurologico Carlo Besta di Milano. Il 13 gennaio aveva poi annunciato il suo ritorno a casa.