Roberto Maroni non sarà più il candidato sindaco del centrodestra a Varese. La notizia è stata anticipata dal quotidiano online Malpensa24 e rilanciata dall'agenzia di stampa Ansa. Più volte in passato erano circolate voci a riguardo, che però erano poi puntualmente state smentite. Ma adesso la rinuncia di Maroni sembrerebbe essere definitiva: il prossimo lunedì 7 giugno dovrebbe essere lo stesso ex presidente della Regione Lombardia con una conferenza stampa a comunicare ufficialmente il proprio passo indietro. Al momento ai piani alti della Lega, come sondato da Fanpage.it, circola cautela sulla notizia, anche "per rispetto" relativamente a una decisione che viene definita "non affatto semplice".

La rinuncia sarebbe legata ai problemi di salute affrontati da Maroni

I motivi della rinuncia riguarderebbero difatti i problemi di salute che hanno assillato Maroni. L'ex governatore lombardo a gennaio aveva accusato un malore nella sua casa di Lozza, in provincia di Varese. Era stato ricoverato e poi sottoposto a un intervento chirurgico all'Istituto neurologico Carlo Besta di Milano, perfettamente riuscito. Il 13 gennaio con un tweet aveva comunicato il suo ritorno a casa: "Finalmente sono tornato – aveva scritto, aggiungendo dopo i ringraziamenti ai medici che lo avevano curato un'espressione in dialetto: "Mai mula' (non mollare mai)!".

Il "barbaro sognante" della Lega continua a scrivere una sua rubrica sul giornale "Il Foglio", intitolata non a caso "i Barbari foglianti". L'ultimo suo intervento riguarda proprio le prossime elezioni comunali e le difficoltà del centrodestra nel trovare candidati nelle grandi città. Citando la recente intervista di Silvio Berlusconi al Giornale, Maroni sottolinea la risposta dell'ex Cavaliere: "Basta ‘mestieranti della politica'". Se davvero però Maroni dovesse rinunciare il centrodestra si ritroverebbe di fronte a un'altra grana: trovare il nuovo candidato per sfidare il sindaco uscente del centrosinistra, Davide Galimberti.