"Questo fine settimana arriverà il nome del candidato sindaco del centrodestra a Milano": ad affermarlo è il leader della Lega Matteo Salvini. Il segretario ha inoltre spiegato che entro la fine della settimana sarà chiusa l'intera squadra. Dopo settimane di rinvii e fumate nere, sembrerebbe essere arrivato il momento in cui si conoscerà il nome del possibile sfidante di Giuseppe Sala.

In pole Andrea Farinet e Luca Bernardo

Al momento in pole position ci sarebbe il professore universitario e presidente della Fondazione Pubblicità progresso Andrea Farinet. In questi ultimi giorni è emerso anche il nome di Luca Bernardo, primario di pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Sulla base di quanto riportato dall'agenzia Ansa, non sembrerebbe che gli alleati (Forza Italia e Fratelli d'Italia) siano intenzionati a incontrare i due possibili candidati.

Le rinunce di Montigny e Albertini

Solo una settimana fa Oscar di Montigny, favorito a essere il nome del centrodestra per le comunali di Milano, ha comunicato di non "volersi candidare a sindaco di Milano". Secondo le prime informazioni, non ci sarebbe stata una convergenza delle forze politiche sul suo nome. Montigny è stato solo uno dei nomi che hanno riempito le pagine dei giornali e sono stati come possibili candidati. Solo qualche mese fa, al suo posto c'era Gabriele Albertini. L'ex sindaco ha rinunciato a correre per il ruolo di primo cittadino sostenendo però più volte di essere disponibile a ricoprire il ruolo di vicesindaco. Adesso bisognerà capire se questo weekend sarà veramente il momento ideale in cui sarà comunicato il nome dello sfidante del sindaco uscente, Beppe Sala.