in foto: Luca Bernardo (LaPresse)

L'ufficializzazione sarebbe ormai a un passo: Luca Bernardo, primario del reparto di Pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, sarà il candidato sindaco del centrodestra per le elezioni Comunali di Milano del 2021. Dopo la proposta di Matteo Salvini e l'ok di Giorgia Meloni, con cui Bernardo ha avuto un breve colloquio, è arrivato anche il placet di Silvio Berlusconi che in serata ha personalmente telefonato al dottore, suggellando dunque la sua candidatura. Il leader della Lega Salvini aveva preannunciato che entro martedì la coalizione avrebbe comunicato il nome del candidato che avrebbe sfidato il sindaco uscente Beppe Sala. In caso di elezione, il suo vice sarà Gabriele Albertini che a sua volta aveva rinunciato alla candidatura a sindaco.

Comunali Milano, Feltri guiderà la lista di Fratelli d'Italia

La notizia arriva nel giorno in cui Giorgia Meloni ha ufficializzato l'iscrizione a Fratelli d'Italia di Vittorio Feltri. Il fondatore e direttore editoriale di Libero guiderà la lista del partito alle Amministrative di Milano. Quasi certa, dunque, la sua elezione in Consiglio Comunale. Lo stesso Feltri, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, aveva respinto l'ipotesi di una sua candidatura a sindaco di Milano per il centrodestra, dando però disponibilità nell'aiutare qualora qualcuno lo avesse ritenuto all'altezza del ruolo. Feltri, 78 anni, ha più volte rinunciato ad una possibile candidatura a sindaco: "Non so nemmeno amministrare un condominio, figuriamoci una città", ha detto a Fanpage.it. Il direttore del quotidiano fondato nel 2000 ha da tempo reso nota la sua vicinanza alle idee politiche di Giorgia Meloni dopo un allontanamento dalla Lega di Salvini.