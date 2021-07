in foto: Vittorio Feltri (LaPresse)

"Il direttore Vittorio Feltri si è iscritto a Fratelli d'Italia e guiderà la nostra lista alle elezioni amministrative di Milano. Un motivo d'orgoglio e un segno tangibile della serietà e della credibilità del progetto portato avanti da Giorgia Meloni con impegno, coraggio e coerenza. Avanti così!". Questo l'annuncio del capogruppo del partito di Giorgia Meloni alla Camera della Repubblica Francesco Lollobrigida. Le parole di Lollobrigida fanno eco a quelle del suo capo politico che nel pomeriggio aveva annunciato: "Sono estremamente fiera di annunciare non solo che il direttore Vittorio Feltri ha deciso di iscriversi a Fratelli d’Italia, ma che l’abbiamo anche convinto con facilità a guidare la nostra lista per le amministrative".

Feltri a Fanpage: Se il centrodestra pensa a me, sta raschiando il fondo del barile

In una recente intervista concessa a Fanpage.it, il fondatore di Libero aveva glissato su una sua eventuale candidatura a sindaco di Milano per il centrodestra, dicendo che "se la coalizione pensa a me, che non so nemmeno amministrare un condominio, come primo cittadino, significa che sta raschiando il fondo del barile". Feltri aveva poi aggiunto che "Milano non è amministrata male, anche se Sala ha disseminato il suo percorso di puttanate". Su tutte, il direttore editoriale di Libero recrimina la decisione di allestire piste ciclabili in vie nevralgiche della città oltre all'uso smodato concesso dall'Amministrazione ai monopattini elettrici, descritti come "zanzare a rotelle". Ora, in attesa di capire quale sarà il candidato sindaco del centrodestra, Feltri sarà capolista di Fratelli d'Italia: la sua elezione in Consiglio Comunale, quindi, è quasi certa.