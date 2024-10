video suggerito

Compra ossicodone senza prescrizione medica, arrestato 19enne: denunciata anche la farmacista 74enne Sabato 5 ottobre, i carabinieri hanno arrestato un 19enne che aveva in possesso 80 grammi di ossicodone. Il potente medicinale assunto con un dosaggio elevato causa effetti simili a quelli dell'eroina. Denunciata la farmacista che gli ha venduto il medicinale senza prescrizione medica.

A cura di Carlo Coi

Nella serata di sabato 5 ottobre, nella zona nord di Milano, è stato arrestato un 19enne perché trovato in possesso di 5 confezioni con 28 compresse l'una di ossicodone, un potente medicinale della famiglia degli oppioidi. Con il supporto delle forze dell'ordine è stato possibile risalire alla farmacia che aveva venduto il medicinale al giovane cliente. Dopo appurate verifiche si è constatato come l'acquisto sia stato perfezionato senza prescrizione medica.

I militari hanno provveduto a denunciare la titolare dell'attività economica, si tratterebbe di una donna di 74 anni.

Il 19enne era stato perquisito nei pressi di un parchetto, il 5 ottobre scorso, dalle unità mobile della Polizia. Gli agenti hanno trovato nelle sue tasche cinque confezioni con 28 compresse l'una di ossicodone, per un totale di 80 grammi.

L'ossicodone è un medicinale che ha la funzione di essere un potente antidolorifico utilizzato per dolori cronici, in particolare viene somministrato ai pazienti oncologici ed è ottenibile solo dietro prescrizione medica. È noto come molte persone abusino della sostanza perché assunto in grandi quantità può provocare effetti euforici sorprendentemente simili a quelli dell'eroina.

Infatti alte dosi di ossicodone possono generare: euforia, riduzione dell’ansia, senso di fiducia, rilassamento e sonnolenza.

Accertato che il 19enne avesse acquistato il medicinale senza prescrizione medica, i carabinieri del personale Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) sono intervenuti in una farmacia di Via Farini, denunciando la titolare dell'attività, una donna italiana di 74 anni. Inoltre, è stata avanzata richiesta all'Agenzia di Tutela della Salute (Ats) di sospensione dell'esercizio commerciale e la revoca della licenza.