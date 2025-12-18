Come sta il ragazzo di 18 anni accoltellato al torace davanti alla scuola a Sesto San Giovanni

I fatti si sarebbero verificati ieri, mercoledì 17 dicembre, di fronte all’istituto superiore di via Saint Denis 200 a Sesto San Giovanni, tra le 12.30 e le 13.

Ingresso della scuola Enrico De Nicola a Sesto San Giovanni (foto Google Maps)

Le condizioni di salute del 18enne accoltellato ieri, mercoledì 17 dicembre, di fronte alla scuola Enrico De Nicola a Sesto San Giovanni, risultano al momento stabili. Come riportato a Fanpage.it da fonti ospedaliere, il quadro clinico del giovane sarebbe grossomodo invariato rispetto al momento del ricovero, dopo essere giunto d'urgenza, all'ospedale Niguarda di Milano. Il giovane, ferito al torace con un coltello, sarebbe considerato fin da subito grave ma stabile.

I fatti si sarebbero verificati ieri di fronte all'istituto superiore in , tra le 12.30 e le 13. Dalle prime informazioni diffuse, il 18enne, di origine egiziana, sarebbe stato accoltellato da altri tre giovani, molto probabilmente suoi coetanei, a seguito di una discussione avvenuta il giorno precedente. Quindi secondo una prima ipotesi l'aggressione potrebbe essere stata il frutto di una "spedizione punitiva". I tre aggressori sarebbero scappati via subito dopo la violenza e al momento sarebbero ancora ricercati dai carabinieri di Sesto San Giovanni, intervenuti subito sul posto nella giornata di ieri.

I militari, giunti di fronte alla scuola, hanno immediatamente provveduto a individuare i testimoni dell'aggressione e farsi raccontare cosa fosse accaduto. Per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, al fine di avere un quadro più preciso della situazione, e cercare di individuare i responsabili verranno visionate anche le telecamere di videosorveglianza della zona.