Scoppia una rissa tra studenti in una scuola di Rho: 15enne ferisce 14enne al volto con un taglierino

Un 15enne è stato denunciato per aver ferito al volto con un taglierino un 14enne durante una rissa a scuola a Rho (Milano). La lite, andata in scena il 7 gennaio, era esplosa in cortile durante la ricreazione.
A cura di Enrico Spaccini
Una lite tra due studenti di un istituto superiore di Rho (nella Città Metropolitana di Milano) è degenerata in una rissa che avrebbe potuto avere conseguenze gravi. Stando a quanto ricostruito finora, durante la ricreazione di ieri, mercoledì 7 gennaio, un 15enne e un 14enne si sarebbero presi a calci e pugni, fino a quando il primo ha tirato fuori un taglierino e ferito superficialmente al volto il rivale. Entrambi sono stati poi soccorsi e medicati in ospedale, con il 15enne che è stato anche denunciato.

La lite sarebbe esplosa durante la ricreazione del primo giorno di scuola al rientro dalle vacanze natalizie. Per motivi ancora da individuare, ma probabilmente futili, un 14enne e un 15enne, entrambi di origine egiziana, hanno iniziato a discutere all'interno del cortile dell'Itis Cannizzaro di Rho, per poi prendersi a calci e pugni. Ad un certo punto, il 15enne avrebbe estratto un taglierino dalla tasca del giubbotto e lo avrebbe usato per ferire al volto il rivale.

A separare i due ragazzi è stato il personale scolastico, mentre la direzione ha avvertito il 112 di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i sanitari in ambulanza: i due ragazzi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, con il 15enne dimesso con una prognosi di 8 giorni e il 14enne di 10 giorni. Il taglio subito al volto, infatti, si è rivelato superficiale e non ha avuto particolari conseguenze.

13 CONDIVISIONI
