Gioca con un coltello a scuola e ferisce un compagno: studente portato in questura a Varese

L’episodio si è verificato durante l’intervallo nei bagni della scuola superiore Daverio Casula Nervi di Varese. Il ragazzino ferito fortunatamente non è grave. L’altro è stato accompagnato in Questura.

(Archivio)

Sarebbe successo tutto durante l'intervallo, nei bagni della scuola. L'istituto superiore Daverio Casula Nervi di Varese. Un ragazzino di prima superiore, per passare il tempo durante la ricreazione, avrebbe tirato fuori un coltellino che si era portato con sé e lo avrebbe cominciato a maneggiare. Poi, non si capisce ancora esattamente come e perché, avrebbe aggredito un compagno, suo coetaneo, procurandogli una ferita a un dito, fortunatamente lieve.

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse raccolte dalla polizia, gli agenti sembrerebbero escludere l'ipotesi di un'aggressione violenta o una lite tra i due. Uno dei due ragazzi, entrambi minorenni, avrebbe portato a scuola il coltello a farfalla con una lama di 4 centimetri e l'avrebbe utilizzato per gioco, forse una sfida, nei bagni della scuola durante l'intervallo.

Il ragazzino ferito è stato soccorso ma le sue condizioni non risultano gravi. La ferita è lieve e non dovrebbe riportare particolari conseguenze. Mentre il compagno che si era portato dietro il coltello è andato in Questura accompagnato dalla madre. Il dirigente scolastico Daniele Marzagalli ha ritenuto questo episodio molto grave e ha già annunciato pesanti conseguenze in seguito all'accaduto che saranno vagliate nel corso di un prossimo consiglio di classe. Intanto gli agenti della polizia di Stato sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica esatta dei fatti, ascoltando anche altri studenti che possano aver assistito alla scena.