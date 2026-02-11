“Ci hanno aggredito in casa”: soccorsi due 18enni a Milano, uno è stato accoltellato al torace

Due 18enni sono stati soccorsi in via Severini a Milano nella serata dell’11 febbraio. Uno è stato accoltellato al torace, l’altro ha ferite più lievi. I giovani hanno raccontato di essere stati aggrediti.

(Archivio)

Due ragazzi di 18 anni sono stati soccorsi questa sera, mercoledì 11 febbraio, in via Severini a Milano, nel quartiere Santa Giulia. Uno è stato ferito con una coltellata al torace, mentre l'altro ha riportato un trauma cranico e presenta altre ecchimosi. Il giovane con le ferite più lievi avrebbe raccontato che lui e l'amico sono stati aggrediti sul pianerottolo di casa da uno sconosciuto. Tuttavia, gli agenti della polizia di Stato avrebbero trovato tracce di sangue e droga parzialmente consumata nella loro abitazione. Entrambi sono stati trasportati al Policlinico e non sarebbero in pericolo di vita.

L'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 20. Il 18enne che ha riportato un trauma cranico, oltre a una ferita a un orecchio e altre ecchimosi, ha raccontato agli investigatori che una persona li avrebbe aggrediti mentre stavano rincasando. Appena usciti dall'ascensore, davanti al pianerottolo del loro appartamento, lo sconosciuto avrebbe picchiato lui e accoltellato al torace l'amico. Il personale sanitari ha trasportato i due ragazzi al Policlinico, il primo in codice giallo mentre l'altro in codice rosso. Il 18enne accoltellato non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Le indagini su quanto accaduto sono state affidate agli agenti della polizia di Stato. Durante un primo sopralluogo, i poliziotti avrebbero trovato tracce di sangue anche nell'appartamento, oltre a della droga, non meglio specificata, parzialmente consumata. Gli investigatori dovranno innanzitutto verificare il racconto dei due 18enni, che al momento non troverebbe conferme con quanto emerso finora.