Ragazzo accoltellato fuori da una scuola a Sesto San Giovanni: gravissimo al Niguarda

Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato da tre ragazzi di fronte all'istituto scolastico Enrico De Nicola in via Saint Denis 200 a Sesto San Giovanni. Come si apprende dalle prime informazioni diffuse, l'episodio si sarebbe verificato poco prima delle 13. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, un'automedica e un'ambulanza del 118, inviate da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Stando a quanto si apprende le condizioni del ragazzo, un 18enne di origine egiziana, sarebbero molto gravi, per questo è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano, nell'area nord della città.

Presenti ancora sul posto i carabinieri di Sesto San Giovanni, al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ancora non si hanno informazioni sugli aggressori, scappati subito dopo l'aggressione e ora ricercati, né sulla causa dell'accoltellamento. Anche se molto probabilmente è legato a una discussione avvenuta ieri tra i ragazzi. I militari ascolteranno eventuali testimoni per capire effettivamente cosa sia accaduto e visioneranno anche le telecamere di videosorveglianza della zona.

