Due ragazzi di 21 e 22 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Sesto San Giovanni con l'accusa di furto aggravato in concorso per aver tentato di sottrarre oggetti presenti in alcune auto in sosta dopo averne rotto i finestrini. Teatro dell'accaduto, via Trento a Cologno Monzese, città alle porte di Milano.

Rubano dalle macchine parcheggiate, arrestati

Secondo quanto riportato dai militari, i due ragazzi, entrambi di origini tunisine, sono stati sorpresi dai carabinieri mentre si davano alla fuga dopo essere usciti da una Renault Clio parcheggiata a cui poco prima avevano spaccato i finestrini. I militari, dunque, sono riusciti a bloccarli per identificarli e effettuare una perquisizione, al termine della quale sono stati accumulati diversi oggetti che componevano la refurtiva prelevata dalle auto appena derubate. In più, ad uno dei due è stato trovato anche un coltello e un attrezzo multiuso, utilizzato proprio per mandare in frantumi i vetri delle auto. Quindi, dopo aver sequestrato la refurtiva, i carabinieri l'hanno restituita ai legittimi proprietari, mentre i due ragazzi, scoperti essere dei pluripregiudicati e senza fissa dimora, sono stati condotti al carcere di San Vittore a Milano.

Arrestato uomo che nasconde 3kg di fumo nella casa occupata

Un uomo di 42 anni è stato arrestato nella mattinata di oggi, mercoledì 24 marzo, a Milano per aver nascosto nella casa che aveva occupato abusivamente tre chilogrammi di hashish. Il 42enne, un cittadino italiano, aveva imbustato in contenitori di cellophane la droga che gli inquirenti ritengono fosse pronta per essere venduta ai clienti. L'appartamento occupato dall'uomo insieme alla compagna di 44 anni è stato riaffidato dai carabinieri ad MM che ora lo gestirà in attesa di inquilini regolari.