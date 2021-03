in foto: (Repertorio)

È stato scoperto a nascondere tre chili di hashish nell'appartamento occupato abusivamente. Per questo motivo, per un cittadino di 42 anni sono scattate le manette, postegli ai polsi dai carabinieri della Compagnia di Milano Porta Magenta.

Nasconde hashish nella casa occupata: arrestato

Secondo quanto comunicato dai militari, nella mattinata di oggi, mercoledì 24 marzo, i militari stavano sgomberando l'appartamento occupato in via San Paolino, in zona Barona a Milano, per riconsegnarlo ad MM. L'abitazione, occupata abusivamente sia dal 42enne che dalla compagna di 44 anni, entrambi cittadini italiani, è stata scoperta essere anche il nascondiglio per tre chilogrammi di fumo. La sostanza stupefacente era conservata in appositi involucri di cellophane. Dopo aver scoperto la droga, i militari hanno proceduto al suo sequestro prima di arrestare il 42enne con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo, secondo quanto emerso successivamente, era già noto alle forze dell'ordine.

L'appartamento riaffidato ad MM

Dopo le operazioni di sgombero, i militari l'hanno portato nelle camere di sicurezza del Nucleo Radiomobile, mentre tutta la droga trovata è stata rapidamente distrutta. L'appartamento occupato dall'arrestato e dalla compagna di 44 anni è stato infine riaffidato ad MM che ora provvederà al suo mantenimento in attesa che nuovi inquilini regolari lo vivano. Alle operazioni di sgombero e di controllo degli appartamenti occupati, hanno partecipato anche i carabinieri del Terzo Reggimento "Lombardia" e i militari del Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Milano.