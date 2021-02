in foto: (Repertorio)

Grave incidente nella mattinata di oggi, martedì 2 febbraio, a Codogno, paese in provincia di Lodi, dove un uomo di età non definita ha perso la vita a seguito di un violento incidente stradale. Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, pochi minuti dopo le 9 una chiamata di allarme ha avvisato la centrale operativa del grave sinistro occorso in viale Leonardo da Vinci, lungo la strada provinciale che collega il comune lodigiano a Casalpusterlengo. Sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica, oltre ad una volante dei carabinieri di Codogno, una della polizia locale e i vigili del fuoco di Lodi.

Esce di strada e sbatte contro un albero: morto sul colpo

Gli operatori sanitari, arrivati in pochi minuti, hanno raggiunto l'uomo, il conducente della Fiat Panda finita fuori strada, per soccorrerlo ma, stando a quanto filtrato, non hanno nemmeno iniziato le manovre di rianimazione. Gli uomini del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso a causa di "lesioni incompatibili con la vita". Nel frattempo i pompieri, sopraggiunti, davano una mano per mettere in sicurezza l'area mentre i carabinieri lasciavano il caso agli agenti della locale che hanno provveduto a perimetrare l'area cercando di gestire al meglio il traffico che ha inevitabilmente risentito dei disagi provocati dall'incidente. Le indagini sono affidate a loro: dovranno ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e capire cosa ha portato all'uscita della carreggiata da parte della Fiat Panda. Per il momento non risultano altri feriti: l'uomo sarebbe stato in macchina da solo.