Clochard trovato morto in strada: è il terzo caso in pochi giorni Nella mattina di oggi 31 gennaio un uomo è stato trovato morto in piazzale Biancamano a Milano: si tratterebbe di un clochard, è il terzo caso in pochi giorni.

Terzo clochard trovato morto in pochi giorni. Nella mattina di oggi 31 gennaio un uomo è stato trovato morto in piazzale Biancamano a Milano: all'arrivo dei soccorsi l'uomo è stato già trovato privo di sensi. Inutili tutti i tentativi di salvargli la vita.

Stando alle prime informazioni, l'uomo era nel piazzale a pochi metri dall'Arco della Pace e dal Castello sforzesco. Si tratta molto probabilmente di un senzatetto perché è stato trovato senza documenti. A dare l'allarme è stata una passante che ha visto la vittima a terra pochi prima le 13. I sanitari, intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica, ma una volta sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Al momento sembra certo che la morte sia avvenuta per cause naturali.

Altri due casi in pochi giorni

Si tratta del terzo clochard morto in pochi giorni. Solo settimana scorsa un altro clochard di 68 anni è stato trovato morto in piazza Buonarroti. A segnalare l'accaduto erano stati dei volontari. E ancora:

sabato 21 gennaio, un 52enne originario del Senegal è stato trovato senza vita nel sottopasso Mortirolo, a pochi passi dalla stazione Centrale. Anche in questo caso, ad accorgersi del decesso dell'uomo è stata un'associazione di volontari che distribuisce bevande calde a chi non ha un tetto sotto il quale ripararsi.