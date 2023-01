Clochard morto di freddo in una piazza a Milano, è il secondo in cinque giorni Un uomo di 68 anni senza fissa dimora è stato trovato senza vita in piazza Buonarroti a Milano. A dare l’allarme sono stati i volontari di un’associazione. Pochi giorni fa, un altro clochard era deceduto per il freddo in un sottopasso vicino alla stazione Centrale.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Ad accorgersi di lui, ancora una volta, sono stati i volontari di un'associazione che ogni sera offre supporto a chi è costretto a dormire per strada. Lo hanno visto a terra, avvolto nelle coperte, che non si muoveva intorno alle 22:40 di ieri, giovedì 26 gennaio. Pensando che stesse dormendo, hanno provato a svegliarlo ma quell'uomo, un 68enne originario della Romania, era già privo di coscienza.

Sul corpo nessun segno di violenza

Allertati i soccorsi, i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Da tempo il 68enne viveva da clochard e passava le notti in piazza Michelangelo Buonarroti, una zona residenziale di Milano.

Gli investigatori della Questura sono al lavoro per capire le cause della morte. Sul copro non sono stati trovati segni di violenza, perciò l'ipotesi è che il 68enne sia stato colto da un malore dovuto alle basse temperature.

Leggi anche Incidente oggi sulla SS336 per Milano Malpensa: un morto e traffico bloccato

Il 52enne trovato senza vita nel sottopasso Mortirolo

Il 68enne, però, non è l'unica persona senza dimora a diventare vittima del freddo a Milano. Anzi, pochi giorni fa, sabato 21 gennaio, un 52enne originario del Senegal è stato trovato senza vita nel sottopasso Mortirolo, a pochi passi dalla stazione Centrale.

Anche in questo caso, ad accorgersi del decesso dell'uomo è stata un'associazione di volontari che distribuisce bevande calde a chi non ha un tetto sotto il quale ripararsi. La ricostruzione della sua morte è stata affidata ai carabinieri, ma come per il 68enne deceduto in piazza Buonarroti anche qui non sono stati trovati segni di violenze.