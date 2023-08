Climber 26enne si arrampica sulle travi di San Siro senza protezioni: “Surreale avercela fatta” Luke è un rooftopper veneto di 26 anni. Due giorni fa è apparsa sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae in bilico su una trave dello stadio di San Siro sulla quale si è arrampicato senza alcuna protezione.

Il ‘Giuseppe Mezza' di San Siro non è più solo uno degli stadi più iconici del mondo del calcio, ma da qualche tempo anche un palcoscenico ambito da artisti di ogni campo. Questa volta, però, calciatori e cantanti hanno concesso il proprio spazio a un rooftopper: uno specialista di arrampicate su palazzi, antenne o comunque grandi strutture senza il supporto di alcun tipo di misura di sicurezza. Il suo nome d'arte è Lukesioganist e da un paio di giorni sul suo profilo Instagram c'è la prova della sua ultima impresa: la copertura di San Siro.

Come ha fatto a raggiungere le travi di San Siro

La foto pubblicata dal rooftopper veneto di 26 anni è proprio uno scatto che lo ritrae seduto su una delle grandi travi rosse d'acciaio che costituiscono l'ultima parte della struttura del Meazza. I calzoncini sono corti come le maniche della maglia, le scarpe di certo non sono le più raccomandabili per una scalata e una gamba ondeggia sopra il rettangolo verde. Non c'è nessun tifoso seduti sugli spalti, ma nemmeno un addetto alla sicurezza e neppure una corda che lo assicuri da qualche parte.

Come riportato dal Corriere della Sera, Luke ha iniziato la scalata intorno alle 19 partendo con il superare la cancellata d'accesso allo stadio alta 3 metri. L'area è disseminata di telecamere di sicurezza, ma il 26enne è sicuro che queste, specie quando non è in programma alcun evento, non sono controllate in tempo reale. Perciò ha tutto il tempo di pianificare il prossimo passo, poi quello dopo ancora, fino in cima, sulle travi rosse.

"Surreale avercela fatta"

Luke non è di certo il primo ad aver compiuto un'impresa di questo tipo, per quanto pericolosa sia. L'anno scorso, infatti, Nuisance (alias Adam Lockwood) non solo si era arrampicato sulla cima di San Siro, ma si era pure appeso a una delle travi iniziando a dondolare nel vuoto ricavandone l'ennesima denuncia a suo carico.

Intanto, però, ben consapevole di aver fatto qualcosa che potrebbe costargli caro nonostante cerchi di mantenere l'anonimato, Luke si gode il suo risultato: "È del tutto surreale avercela fatta". Così, ora, oltre ai tetti di City Life, della Galleria Vittorio Emanuele in piazza Duomo e dei cantieri di Torre Unipol, tra i suoi scatti il 26enne ha anche una trave rossa di San Siro.