Accoltellato al viso e alla schiena in strada a San Siro: grave un 30enne Un uomo di 30 anni è stato aggredito oggi intorno alle 18.30 in via Civitali (San Siro) a Milano: ha dichiarato di conoscere l’aggressore. All’origine una lite tra i due, maturata probabilmente nel mondo dello spaccio locale.

È stato sorpreso alle spalle, e accoltellato a schiena e volto.

Versa in gravissime condizioni l'uomo di 30 anni che oggi pomeriggio intorno alle 18.30 è stato soccorso dai passanti mentre era a terra, immerso in una pozza di sangue, all'incrocio tra via Civitali e via Aretusa a Milano, quartiere San Siro: il giovane, adesso, è ricoverato in codice rosso all'ospedale San Carlo.

Una zona, quella tra piazzale Segesta e piazzale Selinunte, già da tempo al centro di episodi di spaccio, risse e violente aggressioni. La polizia, adesso, sta indagando sulla dinamica del fatto. Secondo le prime ricostruzioni, effettuate grazie alle testimonianze dei presenti, i due avrebbero prima litigato nei pressi di una fermata Atm; poi uno dei due, armato di coltello, avrebbe ricorso l'altro e l'avrebbe colpito con forza, puntando dritto alla schiena.

La vittima, che ha alle spalle alcuni precedenti penali, ha intanto dichiarato alle forze dell'ordine di conoscere l'aggressore.