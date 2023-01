Circondato e minacciato con una pistola alla testa per aver difeso la fidanzata: si cercano sei ragazzi Un gruppo di sei ragazzi ha importunato una giovane. Il fidanzato di quest’ultima è intervenuto in sua difesa: i sei lo hanno circondato e uno di loro ha estratto una pistola che gli ha puntato alla testa. Dopo averlo minacciato, si sono diretti verso la loro auto. E prima di salirci su, il proprietario dell’arma ha esploso un colpo in aria. Il terribile episodio si è verificato in provincia di Pavia e i carabinieri sono sulle tracce dei responsabili.

A cura di Ilaria Quattrone

Hanno importunato una ragazza e quando il fidanzato è intervenuto in sua difesa, lo hanno circondato e uno di loro ha estratto una pistola puntandogliela alla testa. Prima di scappare, il proprietario dell'arma ha esploso un colpo in aria e poi si è dileguato con i suoi amici. È questo quanto accaduto in un comune in provincia di Pavia nella serata di martedì 3 gennaio 2023. A riportare questa terribile vicenda è il quotidiano "Il Giorno".

La coppia, intorno alle 22, stava passeggiando in via Cesare Battisti. A un certo punto, sei giovani avrebbero iniziato a infastidire la ragazza. Il fidanzato è quindi intervenuto e il gruppo, invece di scusarsi, si sarebbe scagliato su lui. Lo avrebbero circondato e uno di loro avrebbe estratto la pistola. Non è ancora stato chiarito se questa fosse vera o una scacciacani. In ogni caso, il proprietario avrebbe puntato l'arma alla testa del giovane.

Il gruppo, dopo le minacce, si è dato alla fuga

Dopo averlo minacciato, si è allontanato con gli amici e prima di salire in auto, avrebbe sparato un colpo in aria per intimorirlo. I sei si sono poi dileguati. La vittima ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tromello. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e ascoltato le parole della coppia: gli investigatori sono alla ricerca dei responsabili.

Fortunatamente i due fidanzati non hanno riportato alcun tipo di ferita: per loro non è stato necessario un ricovero in ospedale. Entrambi però sono ancora sotto choc.