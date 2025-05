Ciclista viene travolta da un camion a un incrocio ad Arcore: Marinella Malacrida muore dopo 2 giorni in ospedale

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

È deceduta in ospedale dopo due giorni di ricovero Marinella Malacrida, la donna che lo scorso mercoledì 21 maggio era stata travolta da un camion all'altezza di un incrocio nel territorio comunale di Arcore (in provincia di Monza e della Brianza). Stando a una prima ricostruzione, la 72enne stava circolando in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con il mezzo pesante che viaggiava nella sua stessa direzione. Trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda di Milano, Malacrida è deceduta nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 maggio.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10:30 del 21 maggio ad Arcore, lungo la strada provinciale che porta a Lesmo all'altezza dell'incrocio con via San Martino. Mentre percorreva via Monte Rosa in sella alla sua mountain bike Malacrida, residente in una frazione della città, si è scontrata con un camion guidato da un uomo di 50 anni che viaggiava nella stessa direzione.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) aveva inviato sul posto i soccorsi in codice rosso. Dopo averla stabilizzata, i sanitari avevano trasportato la 72enne in condizioni disperate all'ospedale Niguarda di Milano con l'elisoccorso. Dopo poco più di 48 ore, nel pomeriggio del 23 maggio, i medici hanno dovuto dichiarare il decesso della donna.

I rilievi dell'incidente sono stati affidati alla polizia locale di Arcore, intervenuti insieme ai carabinieri della Stazione cittadina. Gli investigatori sono ancora al lavoro per definire la dinamica di quanto accaduto e attribuire eventuali responsabilità. Sono al vaglio le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona e sono già state raccolte alcune testimonianze.