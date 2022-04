Ciclista travolto da un’auto e balzato per 15 metri: gravissimo All’arrivo dei medici e dei paramedici il ciclista non era cosciente. Sul posto è stato immediatamente intubato prima di essere trasportato in ospedale in elicottero.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un ciclista è in gravi condizioni dopo essere stato investito oggi martedì 5 aprile a Vergiate, in provincia di Varese. Stando alle primissime informazioni riportate da Varese News, l'uomo, di 79 anni, stava percorrendo la statale 33, che non è lontana dall'innesto della superstrada, quando si è scontrato con un altro mezzo ed è ricaduto a circa 15 metri di distanza: violento l'impatto con l'asfalto che gli ha provocato un grave trauma cranico. Subito gli altri passanti hanno chiamato i soccorsi: all'arrivo dei medici e dei paramedici il ciclista non era cosciente. Sul posto è stato immediatamente intubato prima di essere trasportato in ospedale in elicottero. Non è ancora chiaro se il 79enne sia fuori pericolo. Sul luogo dell'incidente si sono immediatamente precipitati anche i carabinieri: toccherà loro ricostruire passaggio per passaggio quanto accaduto. Dovranno poi verificare eventuali responsabilità.

Bambino di 11 anni travolto con la bicicletta

Sempre oggi 5 aprile in mattinata un bambino di 11 anni è stato travolto da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta. È accaduto nella mattina a Trenzano, comune in provincia di Brescia. Stando alle primissime informazioni riportate su Brescia Today, il piccolo studente è finito con la sua bicicletta contro un'auto lungo via Don Girolamo Pietta, a pochi metri dall'Istituto comprensivo che stava per raggiungere. Entrambi viaggiavano a bassissima velocità però il piccolo è caduto sull'asfalto. Sul posto si sono precipitati i medici e paramedici in ambulanza e in auto medica. Si trova ora al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia: qui è stato sottoposto agli esami del caso.