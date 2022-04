Ciclista di 26 anni travolto da un’auto a Magenta: è gravissimo in ospedale Un ciclista di 26 anni è stato travolto da un’auto oggi mercoledì 26 aprile in corso Italia a Magenta, alle porte di Milano. Subito il trasferimento in gravissime condizioni in ospedale al San Gerardo di Monza.

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi mercoledì 26 aprile in corso Italia a Magenta, alle porte di Milano. Qui un ciclista di 26 anni è stato travolto da un'auto che lo ha fatto sbalzare di diversi metri: subito il trasferimento in gravissime condizioni in ospedale al San Gerardo di Monza. Ora il ragazzo lotta tra la vita e la morte.

I soccorsi arrivati in elicottero

Dalle prime informazioni riportate dall'Agenzia regionale emergenze urgenze, sul posto sono stati inviati cinque mezzi in codice rosso arrivati anche in elisoccorso. Medici e paramedici fin da subito hanno capito la gravità dell'incidente: il ciclista ha riportato un trauma cranico causato molto probabilmente dal violento scontro con l'asfalto dopo l'impatto. Le sue condizioni sono delicate. Sull'incidente indagano ora gli agenti della polizia locale di Milano che cercherà di capire eventuali responsabilità. Illeso invece il conducente dell'auto che ha subito chiamato i soccorsi.

Grave un pedone investito da un furgone

Altro grave incidente ieri a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo. Stando alle prime informazioni riportate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, nella frazione di Tagliuno in via Roma, un pedone è stato investito da un furgone. I passanti hanno dato l'allarme verso le 17.07. Subito sul posto si sono precipitate automedica e ambulanza con la massima urgenza: sul luogo i medici hanno potuto costatare che la vittima, un uomo di 63 anni, aveva riportato un grave trauma cranico, alla schiena e agli arti inferiori. Immediato il trasporto in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Illeso invece il conducente del furgone.