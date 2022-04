Uomo travolto da un furgone a Castelli Calepi: è in gravissime condizioni A Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, un pedone è stato investito da un furgone verso le 17 di oggi martedì 26 aprile. L’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nel pomeriggio a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo. Stando alle prime informazioni riportate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, nella frazione di Tagliuno in via Roma, un pedone è stato investito da un furgone. I passanti hanno dato l'allarme verso le 17.07. Subito sul posto si sono precipitate automedica e ambulanza con la massima urgenza: sul luogo i medici hanno potuto costatare che la vittima, un uomo di 63 anni, aveva riportato un grave trauma cranico, alla schiena e agli arti inferiori. Immediato il trasporto in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Non è ancora chiaro se risulta fuori pericolo. Illeso invece il conducente del furgone. Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri che sono ora al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e capire eventuali responsabilità.

