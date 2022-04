Trenzano, bambino di 11 anni investito da un’auto mentre va a scuola in bicicletta Si trova ora al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia: qui è stato sottoposto agli esami del caso.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Stava andando a scuola in bicicletta quando è stato travolto da un'auto. È accaduto nella mattina di oggi martedì 5 aprile a Trenzano, comune in provincia di Brescia. Stando alle primissime informazioni riportate su Brescia Today, il piccolo studente è finito con la sua bicicletta contro un'auto lungo via Don Girolamo Pietta, a pochi metri dall'Istituto comprensivo che stava per raggiungere. Entrambi viaggiavano a bassissima velocità però il piccolo è caduto sull'asfalto.

L'arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: la chiamata al 118 è arrivata alle 8.15. Sul posto si sono precipitati i medici e paramedici in ambulanza e in auto medica. Subito hanno prestato le prime cure al giovanissimo che avrebbe riportato alcune contusioni o forse anche qualche frattura dalla caduta. Si trova ora al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia: qui è stato sottoposto agli esami del caso. Sul posto anche la polizia locale di Trenzano che ha effettuato tutti i rilievi del caso e tramite le indagini capirà eventuali responsabilità.

Travolto in bici la sera: muore il giovane papà Davide Genna

Altro incidente sabato a Inverigo, cittadina in provincia di Como. Qui Davide Genna, giovane padre di famiglia di 34 anni, è deceduto a seguito di un incidente avvenuto sabato sera sulla Valassina a Lurago d'Erba. Genna, stando a quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine, era in sella alla sua bicicletta quando un'auto guidata da un altro trentenne l'ha urtato, facendolo cadere rovinosamente a terra. Fin da subito le ferite riportate dal 34enne erano apparse gravi: i soccorritori del 119 lo avevano trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Erba, dove però dopo qualche ora ai medici non è rimasto altro da fare che constatare il decesso dell'uomo a causa della gravità dei traumi.